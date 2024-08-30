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Şanlıurfa'da korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da korkunç bir kaza meydana geldi. 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Faik G. idaresindeki 27 AJU 675 plakalı otomobil ile Ali Polat yönetimindeki 02 BJ 102 plakalı otomobil çarpıştı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ 

Kazada, Sürücü Ali Polat, olay yerinde hayatını kaybederken, Şahin A., Mehmet Faik G., Şilan G., Fidan C., Evin C. ile Müslüm C. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Şanlıurfa'da korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Hayatını kaybeden Polat'ın cesedi ise olay yerindeki işlemlerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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