Şanlıurfa'da korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da korkunç bir kaza meydana geldi. 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Faik G. idaresindeki 27 AJU 675 plakalı otomobil ile Ali Polat yönetimindeki 02 BJ 102 plakalı otomobil çarpıştı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, Sürücü Ali Polat, olay yerinde hayatını kaybederken, Şahin A., Mehmet Faik G., Şilan G., Fidan C., Evin C. ile Müslüm C. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden Polat'ın cesedi ise olay yerindeki işlemlerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı