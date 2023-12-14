Silah kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda tabanca ele geçirildi, gözaltılar var
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Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaçakçılık ile mücadele tüm hızıyla devam ederken Malatya'da polis ekipleri operasyon düzenledikleri bir araçta ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da ruhsatsız silah getirileceği bilgisini alan ekipler düğmeye bastı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında il dışından ruhsatsız silah getirileceği belirlendi.
Kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi. Araçtaki E.A. ve A.B.K. gözaltına alındı.