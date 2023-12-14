Silah kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda tabanca ele geçirildi, gözaltılar var

14 Aralık 2023 19:13 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 19:14

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Malatya'da ruhsatsız silah getirileceği bilgisini alan ekipler düğmeye bastı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında il dışından ruhsatsız silah getirileceği belirlendi.

Kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi. Araçtaki E.A. ve A.B.K. gözaltına alındı.