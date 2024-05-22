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Tarım ve Orman Bakanlığı sahte zeytinyağına ruhsat mı verdi? Açıklama geldi

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Tarım ve Orman Bakanlığı sahte zeytinyağına ruhsat mı verdi? Açıklama geldi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tarım Ve Orman Bakanlığı, Haber

Gündem Haberleri

Bazı haber sitelerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sahte zeytinyağına ruhsat verdiği iddia edildi. Söylentilere yönelik İletişim Başkanlığından yalanlama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

'SAHTE ZEYTİNYAĞINA RUHSAT' İDDİASI YALANLANDI

Bazı basın yayın organlarında yer alan “Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte zeytinyağına ruhsat vermeye başladı.” iddiası doğu değildir.

Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği kapsamında, zeytinyağı olmayan bir sıvı yağın aroma ve renklendirici ile zeytinyağı algısıyla piyasaya arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca tebliğ kapsamında zeytinyağının başka sıvı yağlarla karıştırılması da yasaktır.

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi zeytinyağı adı altında aroma ve renklendirici ile üretilen bir sıvı yağa ruhsat veya izin verilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Tarım ve Orman Bakanlığı sahte zeytinyağına ruhsat mı verdi? Açıklama geldi - 1. Resim

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltıcı bu tür ürünlerin tespit edilmesi durumunda ilgililer hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatmaktadır.

 

Düzenleyen:  - Gündem

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