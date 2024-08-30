Uçurumdan yuvarlanıp hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak çıkarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan uçuruma yuvarlanan kamyon hurdaya döndü. Feci kazadan sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Alan köyü yakınlarında meydana geldi. Y.D. idaresindeki parke taşı yüklü kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi uçuruma yuvarlandı.

30 METRE YUVARLANDI

Yaklaşık 30 metre yuvarlanan kamyon hurdaya dönerken sürücüsü ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.