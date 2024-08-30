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Uçurumdan yuvarlanıp hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uçurumdan yuvarlanıp hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak çıkarıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan uçuruma yuvarlanan kamyon hurdaya döndü. Feci kazadan sürücü yaralı olarak kurtuldu. 

Kaza Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Alan köyü yakınlarında meydana geldi. Y.D. idaresindeki parke taşı yüklü kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi uçuruma yuvarlandı.

Uçurumdan yuvarlanıp hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak çıkarıldı - 1. Resim

30 METRE YUVARLANDI

Yaklaşık 30 metre yuvarlanan kamyon hurdaya dönerken sürücüsü ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uçurumdan yuvarlanıp hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak çıkarıldı - 2. Resim

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI 

Yaralı sürücü olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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