'Vatandaşın iç çamaşırı haczedildi, açık artırmayla satılacak' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 17:30 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 17:44 - Güncelleme:

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İletişim Başkanlığı, bir gazetede yayımlanan 'Vatandaşın iç çamaşırları da haczedildi şimdi açık artırmayla satılacak' başlıklı yazıyla ilgili açıklama yaptı. "Bahse konu olayda borçlunun borcunu ödememesinden kaynaklı haciz işlemi yapılmamıştır" denilen açıklamada, "İcra İflas Kanunun 82. maddesine göre borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden eşyalar haczedilemez niteliktedir" denildi.