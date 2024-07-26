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Haberler > Gündem > 'Vatandaşın iç çamaşırı haczedildi, açık artırmayla satılacak' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
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'Vatandaşın iç çamaşırı haczedildi, açık artırmayla satılacak' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

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&#039;Vatandaşın iç çamaşırı haczedildi, açık artırmayla satılacak&#039; iddiası... İletişim Başkanlığı&#039;ndan açıklama geldi

Gündem Haberleri

İletişim Başkanlığı, bir gazetede yayımlanan 'Vatandaşın iç çamaşırları da haczedildi şimdi açık artırmayla satılacak' başlıklı yazıyla ilgili açıklama yaptı. "Bahse konu olayda borçlunun borcunu ödememesinden kaynaklı haciz işlemi yapılmamıştır" denilen açıklamada, "İcra İflas Kanunun 82. maddesine göre borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden eşyalar haczedilemez niteliktedir" denildi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün 'Vatandaşın iç çamaşırları da haczedildi şimdi açık artırmayla satılacak' başlıklı yazısına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

'Manipülasyon' olarak değerlendirilen haberle ilgili "İcra İflas Kanunun 82. maddesine göre borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden  eşyalar haczedilemez niteliktedir" ifadeleri kullanıldı.

'Vatandaşın iç çamaşırı haczedildi, açık artırmayla satılacak' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi - 1. Resim

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) X hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Vatandaşın iç çamaşırları da haczedildi şimdi açık artırmayla satılacak” iddiası manipülasyondur.

Bahse konu olayda borçlunun borcunu ödememesinden kaynaklı haciz işlemi yapılmamıştır. Satışa konu edilerek tahliyesine karar verilen taşınmazda bulunan borçluya ait eşyalar, yedieminde muhafaza altına alınmıştır. Ancak borçlunun eşyalarını yedieminden teslim almaması halinde taşınmazdan tahliyesi gerekmektedir. 

Borçlunun tahliye esnasında bulunan malları hak kaybı yaşanmaması için listelenmekte ve aynı usulle bütün malların satışına karar verilmektedir.

Nitekim İcra İflas Kanunun 82. maddesine göre borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden  eşyalar haczedilemez niteliktedir."

Düzenleyen:  - Gündem

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İddia Sahibi: Saygı Öztürkİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
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