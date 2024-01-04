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    Yakalanan Mossad ajanları kimler, nereliler? Türkiye'de yakalanan Mossad ajanları ne olacak, ceza aldılar mı?

    Yakalanan Mossad ajanları kimler, nereliler? | Türkiye'de İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla yakalanan Mossad ajanları kim, nereli merak ediliyor. Peki, Yakalanan Mossad ajanları kimler, nereliler? İşte detaylar…

    Yakalanan Mossad ajanları kimler, nereliler? Türkiye&#039;de yakalanan Mossad ajanları ne olacak, ceza aldılar mı?
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yakalanan Mossad ajanları nereli? Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi. Peki, Yakalanan Mossad ajanları kimler, nereliler? İşte son bilgiler…

    YAKALANAN MOSSAD AJANLARI KİMLER, NERELİLER?

    ​​​İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı yönünde bilgiler elde edilmişti.

    Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıkarılmıştı.

    Yakalanan Mossad ajanları kimler, nereliler? Türkiye'de yakalanan Mossad ajanları ne olacak, ceza aldılar mı?

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İfade işlemleri devam eden şüpheliler sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

    Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Yakalanan Mossad ajanları kimler, nereliler? Türkiye'de yakalanan Mossad ajanları ne olacak, ceza aldılar mı?

    Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" kapsamında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçen emniyet güçleri, 2 Ocak'ta İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheliyi yakalamıştı.

    Adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mossad
    Haberler > Gündem > Yakalanan Mossad ajanları kimler, nereliler? Türkiye'de yakalanan Mossad ajanları ne olacak, ceza aldılar mı?
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