Yeni yılın ilk haftasında bastıracak! İşte haritalarla son hava durumu tahminleri

1 Ocak 2024 09:42 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 09:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayımladı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredince beklenen kar yağışı gelmedi ancak yağışlı hava yeni yılın ilk haftasında geri dönüyor.

Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Son tahminlee göre hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ANTALYA'YA KRİTİK UYARI

Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyük şehirde hava durumu ise şöyle:

Ankara: Salı gününe kadar yağış beklenmiyor. Sıcaklığın 12 derece civarında olması öngörülüyor.

İstanbul: Bugün çok bulutlu bir hava hakim olacak. Salı günü aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor.

İzmir: Hafta ortasına kadar aralıklarla sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

1 Ocak 2024 Pazartesi

2 Ocak 2024 Salı

3 Ocak 2024 Çarşamba

4 Ocak 2024 Perşembe

5 Ocak 2024 Cuma