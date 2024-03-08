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Yer: Mersin! Adliyeye getirilen hükümlüler böyle kaçtı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mersin, Firar, Adalet, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'de adliyeye getirilen 2 hükümlü kaçtı. O anlar kameralara yansırken şahısların kaçmasına imkan sağlayan 2 şüpheli tutuklandı. Kaçan hükümlülerde biri ise yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "adliye nezarethanesinden hükümlülerin firar ettiği" yönünde paylaşımların yer aldığı belirtildi.

KAPININ KİLİT KISMINI SÖKMÜŞLER

Mersin Adalet Sarayı'nda nezarethane bulunmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Duruşmalara getirilen hükümlü veya tutukluların duruşmayı beklerken muhafaza edildikleri güvenlikli bekleme salonları bulunmaktadır. Güvenlikli bekleme salonlarında hükümlü ve tutukluların kaçmaması ve güvenliği için ilgili kolluk birimince yeteri kadar güvenlik görevlisi görevlendirilmektedir. 5 Mart'ta başka suçtan yargılamaları olan hükümlüler H.A. ve A.Y, Adalet Sarayı'nda güvenlikli bekleme alanlarında muhafaza edilirlerken görevli jandarma personelinin başka görev kapsamında yerinden ayrılması nedeniyle kapının kilit kısmını duvardan sökerek firar etmiştir. Olayın hemen akabinde hükümlü A.Y. yakalanmış, H.A'nın ise aranmasına devam edilmektedir."

Yer: Mersin! Adliyeye getirilen hükümlüler böyle kaçtı - 1. Resim

YARDIM EDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklamada, hükümlülerin kaçmasına imkan sağladığı değerlendirilen şüpheliler H.H. ve A.G'nin "hükümlünün kaçmasına imkan sağlama" suçundan tutuklandığı, görevli jandarma personeli hakkında adli soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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