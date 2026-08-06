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Ağustos ayı temettü takvimi belli oldu! Hangi şirketler, ne zaman temettü ödeyecek?

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Ağustos ayı temettü takvimi belli oldu! Hangi şirketler, ne zaman temettü ödeyecek?
Fotoğraf Başlığı Ağustos ayı temettü takvimi belli oldu! Hangi şirketler, ne zaman temettü ödeyecek?

Borsa İstanbul'da ağustos ayı temettü takvimi netleşti. KAP'a bilidirm yapan 8 şirket, belirledikleri takvim doğrultusunda yatırımcılarına nakit temettü ödemelerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ağustos ayında temettü ödemelerinin hız kazanmasıyla birlikte yatırımcılar, şirketlerin ödeme takvimini yakından takip ediyor. Peki, bu ay hangi şirketler, ne zaman temettü ödeyecek?

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2026 yılı temettü (kâr payı) takvimi ağustos ayında da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Borsa İstanbul'da 2026 yılında temettü dağıtmaya hazırlanan şirketler genel kurul onayına sunulacak kar payı tekliflerini KAP'a ( Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildiriyor. Ağustos ayında ödeme yapacak şirketler ile hak kullanım tarihleri de belli oldu.

Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler ile kar payı hak kullanım tarihleri belli oldu. Takvime göre yatırımcılar, aşağıdaki tarihlerde temettü hakkı elde edecek:

PCILT (PC İletişim Medya): 10 Ağustos 2026
GOKNR (Göknur Gıda): 13 Ağustos 2026
DOAS (Doğuş Otomotiv): 13 Ağustos 2026
BEGYO (Batı Ege GYO): 20 Ağustos 2026
AHGAZ (Ahlatcı Doğal Gas): 24 Ağustos 2026
TGSAS (TGS Dış Ticaret): 25 Ağustos 2026
TURSG (Türkiye Sigorta): 27 Ağustos 2026
SUWEN (Suwen Tekstil): 31 Ağustos 2026

Ağustos ayı temettü takvimi belli oldu! Hangi şirketler, ne zaman temettü ödeyecek?
Başlık ResmiAğustos ayı temettü takvimi belli oldu! Hangi şirketler, ne zaman temettü ödeyecek?

TEMETTÜ NEDİR, NASIL ALINIR?

Temettü, bir şirketin yıl içinde elde ettiği net karın bir kısmını hissedarlarına dağıtması işlemidir. Ödeme genellikle nakit olarak ve belirlenen takvim çerçevesinde yapılır. Bazı şirketler bunun yerine bedelsiz hisse senedi de dağıtabilir. Temettü dağıtımı kararı yönetim kurulunun teklifiyle başlar, genel kurulda onaylanır ve ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılara duyurulur. Temettü, sadece bir gelir kaynağı değil; aynı zamanda şirketin sürdürülebilir kâr üretebildiğine dair güçlü bir sinyaldir.

Şirket genel kurulu temettü dağıtım kararını onayladıktan sonra KAP üzerinde hissedarlarını bildirir. Hak kullanım tarihinden bir iş günü önce hisseyi alan yatırımcı temettüye hak kazanır. Bu tarihten sonra hisse alanlar ilgili dönem temettüsünü alamaz. Temettü tutarı, dağıtım tarihinden genellikle 2 iş günü sonra (T+2) yatırımcının hesabına otomatik olarak yansır.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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