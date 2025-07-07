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Ayşe Barım olayı yeniden gündemde: Ayşe Barım kimdir, neden tutuklu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ayşe Barım olayı yeniden gündemde: Ayşe Barım kimdir, neden tutuklu?
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Ayşe Barım olayı nedir, neden tutuklu, Ayşe Barım kimdir merakla takip ediliyor. Menajer Ayşe Barım Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanıyor. Aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu geniş bir çevreye menajerlik yapan Barım'ın, eylemleri organize etmek ve sanatçıları yönlendirmekle suçlandığı dava, kamuoyunun dikkatini bir kez daha üzerine çekti.

Sanat dünyasını sarsan davanın 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü yapılan duruşmasında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul'da görülen duruşmada Ayşe Barım, ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Barım’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Peki, Ayşe Barım olayı nedir, neden tutuklu, Ayşe Barım kimdir?

Ayşe Barım olayı yeniden gündemde: Ayşe Barım kimdir, neden tutuklu? - 1. Resim

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı olarak sanatçıları gösterilere yönlendirdiği ve eylemlerin organizasyonunda aktif rol aldığı iddialarıyla gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında eylemlerin planlayıcılarından biri olduğu ileri sürülen Barım hakkında dava açıldı.

Ayşe Barım olayı yeniden gündemde: Ayşe Barım kimdir, neden tutuklu? - 2. Resim

Mahkeme heyeti, aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu ve Hümeyra Adak’ın da bulunduğu 11 ismin zorla getirilmesine karar verdi. Duruşmayı izlemeye gelen bazı oyuncuların, salondan gözyaşları içinde ayrıldığı bildirildi.

Mahkeme heyeti savcılığın tutukluluk halinin devamı yönündeki talebini kabul ederken bir sonraki duruşma tarihi 1 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Ayşe Barım olayı yeniden gündemde: Ayşe Barım kimdir, neden tutuklu? - 3. Resim

AYŞE BARIM NEDEN TUTUKLANDI?

Barım "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım" suçlamasıyla tutuklandı. Hakkındaki iddialar nedeniyle Ocak 2025’te cezaevine gönderildi.

7 Temmuz 2025’te görülen duruşmada mahkeme, tutukluluğunun devamına karar verdi ve bazı tanıkların  getirilmesine ve dinlenmesine hükmetti.

Ayşe Barım olayı yeniden gündemde: Ayşe Barım kimdir, neden tutuklu? - 4. Resim

AYŞE BARIM KİMDİR?

Ayşe Barım İstanbul doğumlu 54 yaşında bir menajerdir. English High School for Girls mezunu olan Barım, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.

İngiltere’de iletişim eğitimi aldıktan sonra Türkiye’de medya sektöründe kariyer yaptı. 2002 yılında kurduğu ID İletişim ajansıyla birçok ünlü ismin menajerliğini yürüttü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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