Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bir sonraki milli maç Türkiye-Karadağ 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak

Bir sonraki milli maç Türkiye-Karadağ 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir sonraki milli maç Türkiye-Karadağ 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Karadağ ile yapacağı bir sonraki milli maç tarihi 11 Ekim 2024 olarak belirlendi. Saat 21.45'te gerçekleşecek milli maç ise Samsun'da yapılacak.

Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında liderlik mücadelesi verirken Karadağ karşısında alacağı puanlar oldukça belirleyici olacak.

Bir sonraki milli maçın, A Milli takımımızın UEFA Uluslar Ligi B Ligi'ndeki performansını etkileyen bir dönemeç olması bekleniyor.

Bir sonraki milli maç Türkiye-Karadağ 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak - 1. Resim

BİR SONRAKİ MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Bir sonraki Türkiye maçı 11 Ekim 2024 Cuma günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekibin bir sonraki rakibi olan Karadağ maçı, Türkiye’nin gruptaki kritik puan mücadelesi için büyük önem taşıyor. Ekim ayındaki milli maç, takımın A Ligi'ne yükselme mücadelesinde önemli bir karşılaşma olacak.

Bir sonraki milli maç Türkiye-Karadağ 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak - 2. Resim

TÜRKİYE İZLANDA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İlk olarak Galler deplasmanında golsüz beraberlik alarak 1 puanla sahadan ayrılan Türkiye, ardından İzlanda’yı kendi evinde 3-1’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçlarla grupta 4 puana ulaşan milliler, liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Şimdi ise gözler Karadağ ile oynanacak bir sonraki maça çevrilmiş durumda.

Karadağ maçı sonrasında ise Türkiye, 14 Ekim 2024 tarihinde İzlanda ile deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak. Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin hedefi, grubunu lider bitirerek A Ligi'ne yükselmek.

Bir sonraki milli maç Türkiye-Karadağ 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak - 3. Resim

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ PROGRAMI NEDİR?

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde önümüzdeki maç programı oldukça yoğun. 2024 Ekim ve Kasım aylarında oynanacak karşılaşmalarla birlikte ay-yıldızlı ekibin kaderi belirlenecek.

Türkiye’nin milli maç takvimi:

11 Ekim 2024, Cuma - Türkiye-Karadağ
Saat: 21.45
Stadyum: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

14 Ekim 2024, Pazartesi - İzlanda-Türkiye
Saat: 21.45
Yer: İzlanda 

16 Kasım 2024, Cumartesi - Türkiye-Galler
Saat: 20.00
Stadyum: Henüz açıklanmadı

19 Kasım 2024, Salı - Karadağ-Türkiye
Saat: 22.45
Yer: Karadağ

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
AB üyesi olmayan İzlanda, Türk vatandaşlarından vize istiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AB üyesi olmayan İzlanda, Türk vatandaşlarından vize istiyor - HaberlerAB üyesi olmayan İzlanda, Türk vatandaşlarından vize istiyorGalatasaray’a veda eden Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya transfer oldu - HaberlerGalatasaray’a veda eden Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya transfer olduFIFA Dünya Kupası 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak - HaberlerFIFA Dünya Kupası 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacakiOS 18 güncellemesi 16 Eylül Pazartesi günü çıkacak - HaberleriOS 18 güncellemesi 16 Eylül Pazartesi günü çıkacakUyarlama olmayan Deha dizisinin senaristliğini Damla Serim yapıyor - HaberlerUyarlama olmayan Deha dizisinin senaristliğini Damla Serim yapıyorALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak - HaberlerALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak
Sonraki Haber Yükleniyor...