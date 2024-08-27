Brawl Stars oyununa SüngerBob geliyor! Brawl Stars neler değişti?

Brawl Stars, Ağustos 2024 Brawl Talk ile birlikte önemli yeniliklerle karşımıza çıktı. Birçok Brawler için dengede değişiklikler yapıldı; bazıları güçlendirildi, bazıları ise zayıflatıldı. Toplamda 28 değişiklik gerçekleştirildi. İşte Brawl Stars Ağustos 2024 güncellemesiyle gelen tüm dengeleme değişiklikleri.

Brawl Talk'ta ayrıca yeni bir SüngerBob iş birliği de duyuruldu. Bu iş birliği, oyuna yeni kostümler, iki yeni Brawler ve daha fazlasını getirecek.

BRAWL STARS AĞUSTOS 2024 DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ

Ünlü Brawl Stars YouTuber'ı Ash, Supercell tarafından yapılan tüm Brawler değişikliklerini bir araya getirdi. Clancy ve Berry gibi hem eski hem de yeni çıkan Brawler'lar bu güncellemeden etkilendi. İşte oyunda yapılacak tüm güçlendirmeler ve zayıflatmalar:

Güçlendirmeler:

Ash: Gadget "Çürük Muz" sağlık yenilemesi %25'ten %10'a düşürüldü.

Grom: Temel saldırı hasarı 1060'tan 1140'a yükseltildi.

Süper şarj hızı 65'ten 75'e çıkarıldı.

Mandy: Yıldız Gücü "Sert Şeker" kalkanı %30'dan %40'a yükseltildi.

Tara: Yıldız Gücü "Gölge Tara"nın temel sağlığı 3000'den 3400'e ve 2400'den 3000'e çıkarıldı.

Bae: Yüklü atışın hasar çarpanı %250'den %275'e yükseltildi.

Gus: Temel saldırı hasarı 1000'den 1120'ye çıkarıldı.

Zayıflatmalar:

Amber: Gadget "Dans Eden Alevler" hasarı 2100'den 1890'a düşürüldü.

Berry: Özellik "Süper şarj iyileştirmesi" 75'ten 50'ye indirildi.

Buster: Sağlık 5200'den 5000'e düşürüldü.

Mechaform: Temel saldırı hasarı 170'ten 150'ye indirildi.

Clancy: Süper şarj hızı 100'den 65'e düşürüldü.

Temel saldırıdan gelen süper şarj hızı 6 vuruştan 5 vuruşa düşürüldü.

Stage3: Süper hasarı 900'den 760'a düşürüldü.

Frank: Sağlık 7000'den 6700'e indirildi.

Yıldız Gücü "Sünger": Sağlık artışı 1400'den 1340'a düşürüldü.

Gadget "Karşı Konulmaz Çekim": Hasar çarpanı %100'den %50'ye düşürüldü.

Kit: Gadget "Hamburger Onarımı": İyileştirme %40'tan %30'a düşürüldü.

Yeniden Çalışma:

Gale: Süper hasarı 610'dan 820'ye çıkarıldı.

Gale'nin Süper'inin iki kat hasar vermesine neden olan sorun düzeltildi.

Darryl: Artık 2 Süper şarjını biriktirebiliyor.

Bu güncellemeyle birlikte Brawl Stars'ta oyuncuların şikayetçi olduğu bir çok konu düzeltildi.