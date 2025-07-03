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Da Vinci'nin şifresi çözüldü mü? 500 yıllık sır perdesi aralandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Da Vinci&#039;nin şifresi çözüldü mü? 500 yıllık sır perdesi aralandı
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Leonardo da Vinci’nin ünlü Vitruvius Adamı çiziminde saklanan gizli geometrik oranın çözüldüğü iddiası ses getirdi.

Avrupa'da Rönesans'ın en ünlü ressamlarından Leonardo da Vinci'nin 500 yıl önce çizdiği ve "mükemmel orantılı erkek bedeni"ni betimlediğine inanılan Vitruvius Adamı, yeniden gündeme geldi.

Leonardo da Vinci’nin sanatı, matematiği ve anatomi bilgisini bir araya getiren en ünlü çizimlerden biri olarak kabul edilen Vitruvius Adamı'nın ardındaki geometrik gizim uzun zamandır tartışılıyordu.

Londra'da yaşayan diş hekimi Rory Mac Sweene, bu çizimin ardındaki geometrik şifreyi çözdüğünü iddia etti.

İngiliz diş hekimine göre çizimdeki gizli anahtar, da Vinci’nin notlarında bahsettiği ve figürün bacakları arasına yerleştirilmiş "eşkenar üçgen"de gizli.

"RASTGELE BİR ÜÇGEN DEĞİL"

Dr. Sweeney, bu üçgenin rastgele bir şekil olmadığını ve doğada sıkça tekrar eden bir tasarım planını yansıttığını iddia ediyor.

Üçgenin diş hekimliğinde çene fonksiyonlarını yöneten ve “Bonwill Üçgeni” olarak bilinen anatomik bir yapıyla örtüştüğünü belirten Sweene'ye göre, bu üçgenin çizimde kullanılmasıyla kare ve daire arasındaki oran da ortaya çıkıyor. 

Bu oran ise 1.64... 1.64 de doğada tekrar eden ve "verimli yapıların" temelini oluşturan özel bir sayı olan 1.6333’e yakın.

Sweeney, bu oranın yalnızca insan vücudunda değil, aynı zamanda güçlü kristallerin atomik yapısında bulunduğunu, insan kafatasının oranları ile kürelerin en sıkı şekilde paketlenmesinde de bulunduğunu öne sürüyor.

Bu tezinde oldukça iddialı olan Sweeney, "Leonardo, vücudumuzun evrendeki aynı matematiksel zarafetle inşa edildiğini sezmişti" ifadelerini kullanıyor.

VITRUVIUS ADAMI HAKKINDA

Vitruvius Adamı  ressam Leonardo da Vinci'nin günlüklerinin birinde bulunan, aldığı notların yanında çizdiği bir eskizdir. 

1492 yılında yapıldığı düşünülen eskiz Antik Romalı ünlü mimar ve yazar Marcus Vitruvius Pollio'nun (MÖ.80-15) "De Architectura" adlı eserinde açıkladığı oranlardan esinlenerek yapıldığından, "Vitruvius Adamı" olarak bilinir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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