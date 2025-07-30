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Ferhat Pirinççi kimdir? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcısı Ferhat Pirinççi oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ferhat Pirinççi kimdir? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcısı Ferhat Pirinççi oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcılıklarına, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve İlhami Giray Şahin atandı. Bu gelişmenin ardından Ferhat Pirinççi'nin kim olduğu, eğitim durumu ve mesleki kariyeri gibi detaylar merak konusu oldu. İşte, Ferhat Pirinççi hakkında bilgiler...

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı ve Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile İlhami Giray Şahin bu göreve atandı.

FERHAT PİRİNÇÇİ KİMDİR?

Bursa'da 1979'da doğan Prof. Dr. Pirinççi, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisans ve doktorasını yine aynı üniversitede tamamladı.

Pirinççi, akademisyenliğin yanı sıra 2012-2014 yıllarında Dışişleri Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (SAM) danışman, 2014-2015 yıllarında Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (ORSAM) akademik koordinatör ve danışman, 2016-2018 yıllarında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı ve 2018-2019 yıllarında Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi'nde Dekanlık görevlerini yürüttü.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) 2020'de kıdemli araştırmacı olarak görev yapmaya başlayan Pirinççi, 2021-2022 yıllarında da Kriter Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği üstlendi.

Ayrıca 2023-2024 yıllarında SETA Akademi Direktörlüğü vazifesini yürüten Pirinççi, ulusal televizyon kanallarında yorumculuk, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda projede yöneticilik, araştırmacılık ve koordinatörlük yaptı.

TÜÇA Başkanlığı görevini Temmuz 2024'ten beri sürdüren Pirinççi, 10 Nisan itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi olarak atandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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