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İstanbul'da ulaşıma gelen zamların ardından öğrenci minibüs ücreti 12 lira oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da ulaşıma gelen zamların ardından öğrenci minibüs ücreti 12 lira oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB UKOME temmuz ayı toplantısının ardından İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Zam kararı doğrultusunda minibüs, metro, otobüs, Marmaray, metrobüs, taksi, dolmuş ve servislerde yeni tarifeler geçerli olacak.

25 Temmuz Perşembe günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından ulaşıma zam yapıldı.

UKOME tarafından Metro, otobüs, Marmaray, minibüs, metrobüs, deniz taksi, dolmuş ve servisler gibi ulaşım araçlarının ücretlerine yüzde 13 oranında zam uygulandı.

Öğrenciler tarafından minibüs ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

İstanbul'da ulaşıma gelen zamların ardından öğrenci minibüs ücreti 12 lira oldu - 1. Resim

İSTANBUL ÖĞRENCİ MİNİBÜS ÖĞRENCİ NE KADAR 2024?

Öğrenciler tarafından en sık kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan minibüs ücretleri zam kararının ardından 10 TL'den 12 TL'ye yükseltildi.

İSTANBUL MİNİBÜS ÜCRETİ 2024 TEMMUZ NE KADAR?

UKOME temmuz ayı toplantısında alınan kararın ardından minibüs ücretleri artık mesafeye göre 18-22.50 TL arasında değişiklik gösterecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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