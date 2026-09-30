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KPSS sonuçları için sayılı gün kaldı! 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS sonuçları için sayılı gün kaldı! 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiKPSS sonuçları için sayılı gün kaldı! 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS sonuçları için sayılı gün kaldı! Geride bıraktığımız haftalarda gerçekleştirilen KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumuna katılan adayların gözü sonuç duyurusunda. Peki, 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2026 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Lisans sınavında ter döken adaylar sonuç duyurusuna kilitlendi. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

2026 KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS Alan Bilgisi sonuçları ÖSYM'nin sitesinde yer alan bilgiye göre 7 Ekim'de ilan edilecek.

KPSS sonuçları için sayılı gün kaldı! 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiKPSS sonuçları için sayılı gün kaldı! 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUCU KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.

2025-KPSS'ye giren adaylardan A grubu kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2026-KPSS'ye girebilecekler.

KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların KPSS puanları ve sınav sonuç bilgileri erişime açılacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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