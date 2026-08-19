Öğretmen adaylarının katıldığı 2026 MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) ve ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) oturumlarının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM takviminde AGS sonuçları için tarih verilmişti. Peki, AGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM'nin düzenlediği 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumları tamamlandı, sınav telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Temmuz ayında gerçekleşen sınavlar ardından adayların sonuç tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı. Adaylar ÖSYM bünyesindeki diğer sınavlar gibi AGS puanlarını ve alan sıralamalarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) ile AİS mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.

MEB AGS oturumları tamamlandı! AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yıllık takvimde AGS sonuç tarihine de yer verilmişti. MEB-AGS sınav sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

AGS PUANI HESAPLAMA

AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.



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