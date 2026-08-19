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Teknika Plast (TKNKA) ne zaman işlem görecek? Borsada işlem göreceği tarih belli oldu

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Teknika Plast (TKNKA) ne zaman işlem görecek? Borsada işlem göreceği tarih belli oldu
Fotoğraf Başlığı Teknika Plast (TKNKA) ne zaman işlem görecek? Borsada işlem göreceği tarih belli oldu

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzının tamamlanmasının ardından yatırımcıların dikkati TKNKA paylarının Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününe çevrildi. Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte satışa sunulan pay sayısı, halka arz büyüklüğü ve yatırımcı sayısı netleşti.

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Teknika Plast halka arzına katılan yatırımcılar, talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından "TKNKA ne zaman işlem görecek?" ve "Teknika Plast borsada hangi tarihte işlem görmeye başlayacak?" sorularını araştırıyor. 12-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzın ardından TKNKA paylarının Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih ve pazar belli oldu.

TEKNİKA PLAST (TKNKA) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları 20 Ağustos 2026 Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul'un 18 Ağustos tarihli kararına göre halka arz edilen 31 milyon TL nominal değerli pay, Yıldız Pazar'da 85,40 TL baz fiyatla ve "TKNKA.E" işlem koduyla sürekli işlem yöntemiyle yatırımcılarla buluşacak. TKNKA paylarında uygulanacak maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

Teknika Plast (TKNKA) ne zaman işlem görecek? Borsada işlem göreceği tarih belli oldu
Başlık ResmiTeknika Plast (TKNKA) ne zaman işlem görecek? Borsada işlem göreceği tarih belli oldu

TEKNİKA PLAST HALKA ARZ SONUÇLARI

Teknika Plast halka arzında 31 milyon adet pay satışa sunuldu ve halka arz büyüklüğü 2 milyar 647 milyon 400 bin TL olarak gerçekleşti. Pay başına halka arz fiyatı 85,40 TL olarak uygulanırken halka arza toplam 493 bin 220 yatırımcı katıldı.

Yatırımcı gruplarına ilişkin sonuçlara göre halka arza 492 bin 327 yurt içi bireysel yatırımcı ve 121 yurt içi kurumsal yatırımcı katıldı. Yurt dışı kurumsal yatırımcı sayısı 16 olurken diğer yatırımcı grubunda 756 yatırımcı yer aldı. Satış sürecinin tamamlanmasının ardından gözler 20 Ağustos'ta başlayacak Borsa İstanbul işlemlerine çevrildi.

Teknika Plast (TKNKA) ne zaman işlem görecek? Borsada işlem göreceği tarih belli oldu
Başlık ResmiTeknika Plast (TKNKA) ne zaman işlem görecek? Borsada işlem göreceği tarih belli oldu

TKNKA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Teknika Plast halka arzında pay başına fiyat 85,40 TL olarak belirlendi. Toplam 31 milyon adet payın satışa sunulmasıyla halka arz büyüklüğü 2 milyar 647 milyon 400 bin TL'ye ulaştı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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