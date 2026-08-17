Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarındaki yöneticilik görevlerinden ayrılanların 2026 yılı yeniden görevlendirilmesi sürecine ilişkin takvim açıklandı. Müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler için Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı başvuruları, ağustos ayının son günlerinde başlayacak.

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı), yöneticilikten ayrılanların eğitim kurumlarına yeniden görevlendirilmesi takvimini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, müdür ve müdür yardımcısı kadroları boş bulunan eğitim kurumları, 24 Ağustos'ta duyurulacak.

YENİDEN GÖREVLENDİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler için Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı başvuruları, 25-26 Ağustos tarihlerinde alınacak.



Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesine yönelik değerlendirme başvuruları ise 28-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Yönetici olarak görevlendirileceklere yönelik eğitimler, Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında 1-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.



Görevlendirme tercihleri 17-21 Eylül tarihlerinde alınırken tercihlerin onaylanması süreci 17-22 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Görevlendirme sonuçları ise 25 Eylül'de duyurulacak.



Yönetici olarak görevlendirilenler, 28 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacak.

MEB yeniden görevlendirme başvuruları ne zaman başlayacak? Yönetici görevlendirme başvuru takvimi







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