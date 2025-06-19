MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? PERTEM tercih sonuç sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) ardından sonuçların açıklanması ile tercih süreci de geride kalmıştı. Şimdi ise yüz binlerce adayın gözü tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 MSÜ tercih işlemleri geçtiğimiz 18 Nisan’a kadar devam etmişti. Başvuruların üzerinden iki ay geçti ve adaylar şimdi ise sonuçlara odaklandı. ÖSYM'nin 2025 MÜS tercih sonuçlarını Personel Temin Sistemi Bilgi Sistemi üzerinden erişime açması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. İşte, 2025 MSÜ tercih sonuçlarına dair bilgiler...

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

Ancak önceki yıllar baz alındığında MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayının sonlarına doğru açıklanması tahmin ediliyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tercih sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, MSÜ tercih sonuçlarına Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle erişebilecek.

MSÜ İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI GÜNDEMDE

Tercih sonuçlarının ilan edilmesinden sonra adaylar için asıl zorlu süreç başlayacak.

Yerleştirme sonrası ikinci seçim aşaması, fiziksel yeterlilik, sözlü mülakat ve sağlık kontrollerini kapsayan çok aşamalı bir değerlendirme süreci olarak uygulanacak.

2025 yılı için henüz net tarih verilmemiş olsa da, daha önceki yıllar baz alındığında bu aşamanın genellikle Haziran sonu ile Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirildiği biliniyor.