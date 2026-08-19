2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda uygulanacak kurallara ilişkin MEB genelgesi yayımlandı. Öğrencilerin dijital araç kullanımı, cep telefonlarına yönelik uygulamalar ve öğretmenlerin sınıf içindeki telefon kullanımı genelgede yer alan başlıklar arasında bulunuyor. Yeni dönemde de devam edecek olan cep telefonu uygulamasının ayrıntıları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri kapsayan genelgeyi 81 ile gönderdi. Yeni eğitim dönemine yönelik düzenlemeler arasında dijital bağımlılıkla mücadele, öğrencilerin teknolojiyi bilinçli kullanması ve sınıf ortamında cep telefonu kullanımına ilişkin kurallar da yer aldı. Peki, okullarda cep telefonu yasak mı, öğrenciler okula telefon getirebilir mi?

OKULLARDA CEP TELEFONU YASAK MI?

MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler Genelgesi'ne göre öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulama yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.

2026-2027 genelgesiyle birlikte uygulamanın sürdürülmesi kararlaştırılırken dijital bağımlılıkla mücadeleye de ağırlık verilecek. Öğrencilerin dijital imkanlardan doğru şekilde yararlanması için rehberlik çalışmaları yürütülecek ve dijital bağımlılığa yol açabilecek etkenlere ilişkin farkındalık çalışmaları yapılacak.

Okullarda cep telefonu yasak mı? MEB genelgesi yayımlandı

Genelgede ödev ve bilgilendirme süreçlerinde de dijital araçların kullanımına ilişkin esaslara yer verildi. Buna göre Bakanlığın belirlediği dijital platform ve uygulamalar dışındaki araçların kullanımından kaçınılması, öğrenci ve velilerin bu konuda yönlendirilmesi istendi.

Öğrencilerin dijital dünyada güvenli, bilinçli, sorumlu ve değer temelli bir yaklaşımla hareket eden bireyler olarak yetişmelerini desteklemek; çevrim içi haklar, dijital mahremiyet, siber güvenlik, dijital etik, duygu farkındalığı ve dijital esenlik konularındaki bilgi, beceri ve farkındalıklarını geliştirmek amacıyla "Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi" kapsamında hazırlanan eğitim içeriklerinden eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin şekilde yararlanılacak.

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