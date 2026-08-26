ÖSYM'den AGS açıklaması! AGS 2026 sonuçları neden kaldırıldı? AGS sonuçları bugün açıklanacak mı?

Milli Eğitim Akademisi için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) erişime açıldıktan sonra geri çekilen sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den açıklama geldi.ÖSYM resmi sayfasından yaptığı açıklamayla " AGS 2026 sonuçları neden kaldırıldı? AGS sonuçları bugün açıklanacak mı?" sorularına açıklık getirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ancak açıklamanın kısa süre ardından sonuçların sistemden kaldırıldı.

ÖSYMden AGS açıklaması! AGS 2026 sonuçları neden kaldırıldı? AGS sonuçları bugün açıklanacak mı?

AGS SONUÇLARI NEDEN KALDIRILDI?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS) sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir.

Adayların AGS Testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır.

Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır."

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