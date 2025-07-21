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Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 2. eleme turu ilk maç programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şampiyonlar Ligi&#039;nde bu hafta hangi maçlar var? 2. eleme turu ilk maç programı
Şampiyonlar Ligi, Futbol, Maç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları 22 Temmuz'da başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları oynanacak 13 maçla start alacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 2. eleme turu ilk maçları, 22 Temmuz Salı ve 23 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 29-30 Temmuz'da oynanacak.

Ligde 2. eleme turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

22 Temmuz Salı:

18.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan)

19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.00 Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)

20.00 RFS (Letonya) - Malmö (İsveç)

20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.00 Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya)

21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

21.30 Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda)

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan)

21.45 Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan)

23 Temmuz Çarşamba:

20.00 Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)

21.45 Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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