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Sıfır Atık Vakfı Lisansüstü burs başvuruları başladı (Başvuru nasıl yapılır?)

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Sıfır Atık Vakfı Lisansüstü burs başvuruları başladı (Başvuru nasıl yapılır?)

Sıfır Atık Vakfı Lisansüstü burs başvuruları başladı. Lisansüstü Burs Programı kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlanacak. Burs başvuruları 10 Eylül -15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

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Sıfır Atık Vakfı, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü vizyon doğrultusunda, sıfır atık yaklaşımının bilimsel bilgi, akademik araştırma ve yenilikçi çözümlerle güçlendirilmesine katkı sunmak amacıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı Lisansüstü Burs Programını hayata geçirdi.

Program kapsamında, sıfır atık alanında çalışma yürüten, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören başarılı öğrencilerin desteklenmesi; akademik çalışmaların sıfır atık, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik ekseninde geliştirilmesi hedefleniyor. Sıfır Atık yaklaşımının doğası gereği disiplinler arası bir perspektife sahip olduğu anlayışıyla oluşturulan programda başvurular dört temel tematik kategori altında değerlendirilecek.

Buna göre burs programı;

• Mühendislik, Sağlık ve Teknoloji,
• Mimarlık, Tasarım ve Şehir Planlama,
• Davranış, Eğitim ve Fen Bilimleri,
• Ekonomi, İletişim ve Yönetişim. başlıklarında akademik çalışma yürüten öğrencileri kapsayacak.

Adayların tez veya çalışma konularının söz konusu kategorilerden en az biriyle ilişkili olması ve sıfır atık alanına somut bir katkı sunması temel değerlendirme kriterleri arasında yer alacak.

Sıfır Atık Vakfı Lisansüstü burs başvuruları başladı (Başvuru nasıl yapılır?)
Başlık ResmiSıfır Atık Vakfı Lisansüstü burs başvuruları başladı (Başvuru nasıl yapılır?)

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Burs programına; Tezli yüksek lisans veya doktora eğitiminde tez dönemine geçmiş, tez konusu bağlı bulunduğu enstitü tarafından onaylanmış ve sıfır atık alanıyla ilişkili akademik çalışma yürüten öğrenciler başvurabilecek.

Başvurularda adayların akademik başarılarının yanı sıra maddi ihtiyaç durumu, akademik özgeçmişi, tez çalışmasının yenilikçilik düzeyi, ilgili tematik kategoriyle uyumu ve sıfır atık alanına sağlayacağı katkı birlikte değerlendirilecek. Program kapsamında adaylar ön inceleme, tematik ve akademik değerlendirme ile mülakat olmak üzere üç aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçecek.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE AYRI BURS DESTEĞİ

2026-2027 eğitim öğretim yılı için burs tutarı yüksek lisans öğrencileri için aylık 28 bin TL, doktora öğrencileri için aylık 38 bin TL olarak belirlendi. Burslar, her eğitim öğretim yılında Ekim-Haziran döneminde 9 ay süreyle sağlanacak. Burs desteği, yüksek lisans öğrencileri için en fazla iki, doktora öğrencileri için ise en fazla dört eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülebilecek.

Sıfır Atık Vakfı Lisansüstü burs başvuruları başladı (Başvuru nasıl yapılır?)
Başlık ResmiSıfır Atık Vakfı Lisansüstü burs başvuruları başladı (Başvuru nasıl yapılır?)

SIFIR ATIK VAKFI BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Bursiyerlerin burslarının devam edebilmesi için her eğitim öğretim yılında yeniden başvuru yapmaları ve program kapsamında belirlenen akademik başarı ile diğer devam koşullarını sağlamaları gerekecek. Burs başvuruları 10 Eylül -15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

BURSİYERLER YALNIZCA DESTEK ALAN DEĞİL, BİLGİ ÜRETEN ARAŞTIRMALAR OLACAK

Sıfır Atık Vakfı'nın Lisansüstü Burs Programı, yalnızca finansal destek sağlayan bir burs modeli olmanın ötesinde, bursiyerleri Vakfın bilimsel ve araştırma ekosisteminin aktif bir parçası hâline getirmeyi amaçlıyor. Programa kabul edilen öğrenciler, gönüllü araştırmacı yaklaşımıyla vakfın yürüttüğü eğitim çalışmaları, mekânsal analizler, veri madenciliği ve literatür araştırmaları gibi akademik süreçlere eğitimlerini aksatmayacak şekilde katkı sunabilecek.

Bursiyerlerden ayrıca altı ayda bir en az bir popüler bilim yazısı, araştırma özeti veya durum raporu hazırlamaları; üçer aylık dönemlerde tez danışmanı onaylı ilerleme raporu sunmaları ve tez çalışmalarının tamamlanmasının ardından sonuç raporlarını vakıfla paylaşmaları bekleniyor. Bu yapı sayesinde burs programının, genç araştırmacıların yalnızca kendi akademik çalışmalarına değil, Türkiye'nin sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki bilgi birikimine de katkı sunması hedefleniyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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