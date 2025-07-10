Üniversitelerde katkı payı ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayımlandı

2025-2026 eğitim yılına az bir zaman kala yükseköğrenimde katkı payları da belli oldu. Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim için katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi.

Yükseköğretim kurumlarında 2025-2026 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri ile katkı payları ilan edildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

"2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2025-2026 akademik yılında da devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden program sürelerini aşmayanlar için öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 40 artırımlı olarak ödenecek.

KATKI PAYINDAN MUAF OLAN ÖĞRENCİLER

Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, maluller ile eş ve çocukları, şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak.

Bu düzenleme kapsamına giren ancak 2025-2026 akademik yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeleri ibraz edemeyen öğrencilere, söz konusu belgeleri ibraz ettiği tarihte bu akademik yıla ait ödedikleri öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri iade edilecek.

Ayrıca engelli olduğuna dair raporunu yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak.

Birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak.

Engelli olduğu halde 2025-2026 akademik yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu akademik yıla ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı, ret ve iadeler kaleminden iade edilecek.

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş hakkı elde eden öğrencilerin, öğrenci katkı paylarının devletçe karşılanmasında esas alınacak süreler, yatay geçişten önce eğitim gördüğü programa kayıt yaptırdığı dönemden başlatılacak ve program süreleri dikkate alınarak hesaplanacak.

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında vakıf yükseköğretim kurumlarından devlet yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapanların katkı paylarının devletçe karşılanmasında esas alınacak süreler ise yatay geçiş yapılan programa kayıt yaptırıldığı dönemden başlatılıp, program süreleri dikkate alınarak belirlenecek.