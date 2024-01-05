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    Haftanın sanat ajandası

    İşte önümüzdeki haftanın dikkat çeken sanat faaliyetleri.

    Haftanın sanat ajandası
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Karikatürleriyle tanınan Erdil Yaşaroğlu’nun ikinci kişisel sergisi “Transatlantik”, Beyoğlu’ndaki Alexandre Vallaury binasında 30 Ocak’a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

    Okan Bayülgen’in Shakespeare’in eserinden adapte edip yönettiği “Richard” oyunu, 7 Ocak’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircisiyle buluşacak.

    ÇEV Sanat’ın genç sanatçıları ve meşhur keman virtüözü Maxim Vengerov’un birlikte sahne alacağı 100. yıl konseri, 8 Ocak’ta zorlu PSM’de gerçekleşecek.

    Sam Shepard’ın “True West” oyununa yepyeni bir bakış: “Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz” yine 8 Ocak’ta Zorlu PSM’de sahnelenecek.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Kültür - Sanat > Haftanın sanat ajandası
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