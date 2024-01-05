Haftanın sanat ajandası

5 Ocak 2024 16:28 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 16:29

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Karikatürleriyle tanınan Erdil Yaşaroğlu’nun ikinci kişisel sergisi “Transatlantik”, Beyoğlu’ndaki Alexandre Vallaury binasında 30 Ocak’a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Okan Bayülgen’in Shakespeare’in eserinden adapte edip yönettiği “Richard” oyunu, 7 Ocak’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircisiyle buluşacak.

ÇEV Sanat’ın genç sanatçıları ve meşhur keman virtüözü Maxim Vengerov’un birlikte sahne alacağı 100. yıl konseri, 8 Ocak’ta zorlu PSM’de gerçekleşecek.

Sam Shepard’ın “True West” oyununa yepyeni bir bakış: “Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz” yine 8 Ocak’ta Zorlu PSM’de sahnelenecek.