Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Oscar heyecanının önümüzdeki ay yaşanacağı sinema dünyasında, 2020 “dejavulu” bir yıl olacak. Dünyada, efsane filmlere yapılan yeniden çekimler ve devam filmleri ön plana çıkarken, yerli sinemanın “ağır topları” komediler ve tarihî filmler olacak… Uzun zamandır kendini tekrar ettiği konuşulan Hollywood’da bu sene âdeta dejavu yaşanacak. Tanınmış yönetmen Steven Spielberg, 1960’ların kült filmi “Batı Yakası Hikâyesi”ni bugüne adapte etti. Eser, 18 Aralık’ta Türkiye’deki seyirciyle buluşacak. David Lynch’in 1984’te sinemaya taşıdığı bilim kurgu hikâye “Dune” da bu sene (17 Aralık) yönetmen Denis Villeneuve tarafından tekrar sinemaya getiriliyor. “Bill & Ted Face the Music” ise 1989 ve 1991’de çekilen popüler komedinin yenilenmiş bir devam filmi olacak. Gösterim tarihi netleşmeyen yapımın başrolünde Keanu Reeves ve Alex Winter var. Bir onur ödülü mücadelesini işleyen 1988 yapımı “Top Gun”ın devam filmi de 31 sene sonra geliyor. “Top Gun: Maverick” adlı eser, 26 Haziran’da vizyonda olacak. Jack London’ın meşhur eseri “Vahşetin Çağrısı”nı yönetmen Chris Sanders yeniden sinemaya taşıdı. Film, 21 Şubat’ta Türkiye’deki sinemalara çıkacak.

SERİLERE YENİ HALKA

Popüler aksiyon film serilerinden “Hızlı ve Öfkeli”nin dokuzuncu filmi de vizyona geliyor. Çekirdek kadrosunu koruyan film, 22 Mayıs’ta hayranlarıyla buluşacak. Daniel Craig’in son defa rol alacağı konuşulan James Bond serisinin 25. filmi “No Time To Die” ise 3 Nisan’da beyazperdede olacak. Kingsman serisinin başlangıç hikâyesini mevzu edinen “The King’s Man: İlk Görev” de sonbaharda seyredilebilecek. Bu sene merakla beklenen yeni hikâyeler de var. Oscar’lı yönetmen Sam Mendes’in dedesinin hayat hikâyesinden ilhamla çektiği “1917”, onlardan biri... Film, Türkiye’de 7 Şubat’ta gösterilecek. Christopher Nolan’ın casusluk filmi “Tenet” 17 Temmuz’da seyirci karşısına çıkacak. Robert Eggers’ın deniz feneri nöbetçisi iki adamı merkezine alan psikolojik gerilim filmi “The Lighthouse”ın gösterim tarihi ise belirsiz.

“SÜPERLER” PEŞ PEŞE...

2020’nin öne çıkan süper kahraman filmlerinin başında mafya tarafından kaçırılan bir kızın kurtarılma mücadelesinin işlendiği “Yırtıcı Kuşlar” geliyor. Asyalı kadın sinemacı Cathy Yan’in yönettiği film, 7 Şubat’ta Türkiye’de gösterilecek. Çin’den bir kadın hikâyesi olan “Mulan” 17 Nisan’da, Scarlett Johansson’ın başrolünde olduğu ve hızlı casus Natasha Romanoff’un kendi macerasını merkezine alan “Black Widow” ise 1 Mayıs’ta vizyona girecek. Patty Jenkins’in yönettiği ikinci “Wonder Woman” filmi de yaz başında sinemaseverlerle buluşacak.

TÜRK SİNEMASINDA TARİHİ ATMOSFER

Yerli sinemanın 2020 vizyon takviminde romantik komedinin yanında dikkat çeken tarihî filmler de var. Kâmil Aydın’ın yönetmenliğini yaptığı, Osmanlı Akıncılarını merkezine alan “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıncı” onlardan biri. Aksiyon dolu film, 17 Ocak’ta gösterime girecek. Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasını işleyen Bilal Kalyoncu’nun “Malazgirt Bizans’ın Kıyameti” filmi ise 28 Şubat’ta vizyonda olacak. Ömer Faruk Sorak’ın 1953 yılında Çanakkale Boğazı’nın derinliklerine gömülen Dumlupınar denizaltısının hikâyesini anlattığı “Dumlupınar: Sonsuza Kadar” isimli film ise 28 Ekim’de seyirciyle buluşacak. Bu filmlerin ne kadar rağbet göreceği merak konusu…

CEM YILMAZ’IN FİLMİ 17 OCAK’TA

Diğer türlere bakarsak; Cem Yılmaz’ın yine orta metrajlı filmlerini seyirciyle buluşturacağı “Karakomik Filmler 2” de 17 Ocak’ta beyazperdede olacak. Ömer Faruk Sorak’ın İpek Sorak ile birlikte yönetmen koltuğunda oturduğu, günümüzle maziyi kıyaslayan filmi “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, 31 Ocak’ta seyirci karşısına çıkacak. Hüsnü Hakan Gürtop’un şarkıcı Ahmet Kaya’nın hayatını anlattığı “Ahmet İki Gözüm” 7 Şubat’ta, İbrahim Büyükak’ın kaleme alıp başrolünde yer aldığı komedi filmi “Bayi Toplantısı” 21 Şubat’ta ve İlker Ayrık’ın “Müstakbel Damat”ı 13 Mart’ta vizyonu süsleyecek.

Yerli filmde sekiz senedir Avrupa birincisiyiz

Yerli film izlenme oranında Avrupa’da sekiz yıldır birinciliği bırakmayan Türkiye, 2019 yılında yüzde 55 seyredilme nispeti ile Avrupa’daki yerini korudu. Türk sinemasında geçtiğimiz yıl yerli film izleyici sayısı 33,6 milyon kişi olurken yabancı film seyirci sayısı ise 25,9 milyonda kaldı. Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında 2019 yılında yaşanan anlaşmazlık sonrası yapımcıların filmlerini vizyona sokmaması sebebiyle seyirci sayısında düşüş yaşayan Türk sinema sektörü, buna rağmen 980 milyon liralık gişe hasılatı ile bugüne kadarki en yüksek değerini yakaladı. Toplam seyirci sayısı da 59,5 milyon oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre geçen sene 147 yerli film ve 260 yabancı film vizyona girerken toplam vizyona giren film sayısı ise 407 oldu. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı “7. Koğuştaki Mucize” 5,3 milyon kişilik gişe rakamıyla Türkiye’de birinci oldu.