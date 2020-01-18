Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dilsiz bir kızı canlandırdığı rolüyle hem yurt içi hem de yurt dışındaki festivallerde çok sayıda ödüle layık görülen Sönmez, kariyerinde önemli bir adım daha attı. Başarılı yıldız, Julie Delfy, Dardenne kardeşler ve Colin Firth’ün de üyelerinin arasında olduğu, 32 yıllık prestijli Avrupa Film Akademisinin yeni üyesi olması için davet edildi. Sönmez, geçen yıl da Asya Pasifik Film Akademisi üyesi olmuştu. Sönmez, Akademi’nin üyesi olarak Türk sinemasını uluslararası alanda tanıtmaya devam edecek, Avrupa’nın prestijli sinema ödüllerinde aday filmler için oy kullanabilecek. Sönmez, 12 Aralıkta İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te 33’üncüsü düzenlenecek Avrupa Film Ödüllerine de katılacak.