Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 4. alışveriş merkez kütüphanesi, İstanbul Akyaka Park AVM'de açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 20 milyonun üzerinde kitap barındıran 57'si gezici, toplam 1.264 kütüphane olduğunu belirtti. Ersoy, bu yıl 26 yeni kütüphane açtıklarını ifade etti. Kütüphaneleri, konseptleriyle çeşitlendirerek artırdıklarına dikkat çeken Ersoy, "Okuma alışkanlığına gün içinde 10-20 sayfa bile olsa muhakkak zaman ayrılması gerekiyor. AVM kütüphaneleri projesini de bunun için başlattık. Ankara'da iki, Eskişehir’de de birinin açılışını yaptık. Bugün de dördüncüsünü açıyoruz. 252 metrekare alanda hizmet verecek kütüphanemizde beş bin eser kitapseverleri bekliyor. İnşallah 2020 sonunda AVM kütüphanesi sayımızı 8'e çıkarmış olacağız. Yirmi beş AVM yönetimi ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi. Ersoy, Türkiye'nin ilk çevrimiçi uluslararası edebiyat ve yayımcılık tanıtım portalı 'readturkey', ilk kamu yayıncılığı platformu 'e-kitap.gov.tr' ve 'Kütüphanem Cepte' mobil uygulamasının da yıl sonuna kadar hayata geçirileceğini sözlerine ekledi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine işaret etti.

Bakan Ersoy, konuşmaların ardından beraberindekilerle açılış sonrası kütüphaneyi gezerek çalışmaya gelen gençlerle sohbet etti.