Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Uzunca bir zamandır gösterim tarihleri ertelenen filmler de, peş peşe gösterime girecek. Normalde “ölü sezon” olarak görülen yaz aylarında sinemanın vizyon takvimi daha canlı olacak. Sonbahar başında ise dev bütçeli filmler beyazperdede arzıendam edecek. Gelin, hâlihazırdaki vizyon takvimine, göre bu yaz seyredeceğimiz o filmlere göz atalım…

“Hızlı ve Öfkeli 9” (2 TEMMUZ)

Ekip test sürüşünde

Türkiye’de en popüler aksiyon serilerinden olan “Hızlı ve Öfkeli”nin dokuzuncu devam halkası, sinemaların açıldığı ilk haftada gösterime girecek. Sinema salonlarının geleceğine dair test sürüşü mahiyetinde olacak eserin, gişe rakamları oldukça merak konusu… Justin Lin’in tekrar yönetmen koltuğunda oturduğu eserde, Dom’un geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadeleye girişiliyor.

“Black Widow” (9 Temmuz)

‘Aile’ meselesi…

Malumunuz artık DS ve Marvel, uzun bir zamandır, kadın kahramanlarını solo filmlerle beyazperdeye getiriyor. Yönetmenliğini Cate Shortland’in yaptığı “Black Widow” da onlardan biri… Scarlett Johansson'ın Natasha Romanoff rolüne geri döndüğü eser, mazisinden çıkıp gelen ‘aile’siyle büyük bir tehdide karşı koyan Black Widow'un hikâyesini işliyor.

“Space Jam: Yeni Efsane” (16 Temmuz)

Yok artık LeBron!

Yönetmenliğini Malcolm D. Lee'nin yaptığı “Space Jam: Yeni Efsane” ise ünlü basketbolcu LeBron James'in oğlu için giriştiği yarışı merkezine alıyor. Oğlu Dom’la birlikte dijital bir alana hapsedilen LeBron, Looney Tunes çetesine önderlik ederek basketbol sahasında yapay zekâya karşı koymak zorunda kalıyor.

“The Suicide Squad 2” (30 Temmmuz)

Kötü adamlar serbest

Serisinin ikinci filmi olan “The Suicide Squad: İntihar Timi” de önümüzdeki aylarda vizyona geliyor. Yönetmenliğini James Gunn’ın yaptığı eser, Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman ve Idris Elba gibi oyuncuları buluşturuyor. Ekibe yeni karakterlerin katıldığı filmde, hükûmet kötü adamları savaşmaları şartıyla hapishaneden salıveriyor…

“Yeşil Şövalye” (6 Ağustos)

Klasik hikâyeye yorum

David Lowery'nin yönettiği “Yeşil Şövalye” ise Karl Arthur’un yeğeni Sir Gawain’in fantastik hikâyesini mevzu ediniyor. Sir Gawain, Yeşil Şövalye'nin meydan okumasını kabul ettikten sonra değerini ispatlamak için çıktığı yolculukta; hayaletler, devler, hırsızlar ve entrikacılarla mücadele ediyor. Lowery, şövalyelerin dünyasından çıkan klasik hikâyeye yeni bir yorum getiriyor.

“Minari” (13 Ağustos)

Kore rüzgârları

Batı sinemasında Güney Kore yapımı filmlerin yükselişi devam ederken, Oscar alarak dikkatleri üzerine çeken “Minari” de önümüzdeki aylarda vizyona gelecek. Yönetmenliğini Lee Isaac Chung’ın yaptığı eser, Koreli göçmen bir ailenin ABD’de yeni bir hayat kurma hikâyesini merkezine alıyor.

“Zihin Gezgini” (20 Ağustos)

Mazi dedektifi

Lisa Joy’un yönetmenliğini yaptığı “Zihin Gezgini” ise geçmişi tekrar yaşatabilen bir sistemle, mazide sevdiği kadının peşine düşen dedektifin hikâyesine odaklanıyor. Saplantılı bir olayın işlendiği eserde; Hugh Jackman, Rebecca Ferguson ve Thandiwe Newton başrollerde.

“Spiral” (20 Ağustos)

‘Testere’ler tükenmez!

Yönetmen Darren Lynn Bousman’ın “Spiral: Testere Devam Ediyor” filmi Testere serisine yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Kurbanların bulmaca çözmeye zorlandığı hikâyede, bu defa polis teşkilatı üyeleri hedef alınıyor. Filmin kadrosunda Chris Rock ve Samuel L. Jackson var.

“Çöl Gezegeni” (1 Ekim)

Uzay kavgası

Sinemaya adaptasyonu çok zor olan Frank Herbert'ın bilim kurgu klasiği “Çöl Gezegeni”, aynı isimle yönetmen Denis Villeneuve tarafından filme dönüştürüldü. Eser, Paul adlı gencin, stratejik çöl gezegeni Arrakis’e yeniden hâkim olmak için başlattığı isyana odaklanıyor. 165 milyon dolar bütçeli filmin oyuncu kadrosunda Timothée Chalamet, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac ve Jason Momoa var.

“Ölmek İçin Zaman Yok” (8 Ekim)

Bond’un bilim aşkı

Sinema tarihinin en popüler ajanlık serilerinden James Bond’un 25. filmi “Ölmek İçin Zaman Yok” sonbaharda gösterime gelecek eserlerden... Aktif hizmetten ayrılan Bond, bu defa bir bilim adamını kurtarmak için sahalara dönüyor. Yönetmenliğini Cary Fukunaga’nın yaptığı filmde, İngiliz oyuncu Daniel Craig, son defa 007 karakterini canlandırıyor.

Sinemalar değişime gebe Sinema salonları yaklaşık 8 aylık bir aradan sonra 1 Temmuz itibarıyla kapılarını tekrar seyircilere açmanın hazırlığı içerisinde. Ancak filmlerin gişe rakamlarının ne durumunda olacağı merak konusu.