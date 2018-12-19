Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pana Film imzalı “Nöbet” dizisi oyuncuları, Necati Şaşmaz ile birlikte tam kadro, heyecanla beklenen dizinin kum saatini çevirmiş oldu.

Dizinin yapımcısı Necati Şaşmaz’ın da doğum günü haftasıydı! Necati Şaşmaz yaptığı konuşmada “Benim doğum günüm bu hafta, aslında çifte doğum günü yaşıyorum. Nöbet dizimiz de bugün doğuyor diyebiliriz. Herkese çok teşekkürler. Sizler de bu kadroda yer aldığınız için çok teşekkür ederim. Daha önce çalıştığımız, çalışmak istediğimiz ve umarım ki daha da çalışmak isteyeceğimiz çok değerli isimler var burada” dedi.

Ardından Necati Şaşmaz, okuma provasına ara verildiği sırada dizi ekibinin pasta sürpriziyle karşılaştı! Hem Şaşmaz’ın hem dizinin pastası birlikte kesildi.

Show TV’de seyirciyle buluşacak olan, Pana Film imzalı ‘Nöbet’ ocak ayında ekranlarda olacak.