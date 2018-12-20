Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekim ayında yayınladığı teklisi “Mavi Çocuklar” ile albüm haberini aylar öncesinden veren Ceylan Ertem'in altıncı stüdyo albümü olan “Seni Senin Gibiler Sevsin”de Sezen Aksu, Sıla ve Mabel Matiz yepyeni şarkılarını sanatçıya emanet etti. Albümün çıkış şarkısı, sözleri Sibel Algan’a, müziği ise Ceylan Ertem’in “Kahramanım, çocukluk dostum, dert ortağım” olarak nitelendirdiği Sezen Aksu’ya ait olan “Nafile Kelam” oldu. “Seni Senin Gibiler Sevsin” 21 Aralık’ta bütün dijital platformlarda ve müzik marketlerdeki yerini alıyor.