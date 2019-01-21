Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizi Çarpışma'da flaş değişiklik yaşandı. Dizinin yönetmeni sinema filminin çekimi için 3 haftalığına ekipten ayrıldı.

ÜÇ HAFTALIK HASRET BİTTİ

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un paylaştıkları, Show TV'nin 'Çarpışma' dizisinin yeni bölümü de üç haftalık aranın ardından 24 Ocak'ta ekrana gelecek.

ÜÇ HAFTALIĞINA DİZİDEN AYRILDI

Dizi ekibi yılbaşı sonrası kısa bir tatil yaptıktan sonra geçtiğimiz günlerde yeniden sete çıktı. Ancak bu kez ekipte bir değişikliğin yaşandığı ortaya çıktı. Dizinin yönetmeni Uluç Bayraktar geçen yıl çektiği ve başrolünü Nejat İşler'in oynadığı 'Ahmet' isimli sinema filminin karlı sahneleri için dizi ekibinden 3 haftalığına ayrıldı.

DİZİYİ AHMET KATIKSIZ YÖNETMEYE BAŞLADI

Kars'ta çekim yapmaya giden Uluç Bayraktar'ın yerine de diziyi Ahmet Katıksız yönetmeye başladı. Katıksız, son olarak Ay Yapım ve Medyapım'ın 2 milyon seyirciyi geçen 'Şampiyon' filmiyle adından söz ettirmişti.