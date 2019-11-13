Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cem Yılmaz'ın uzun bir süredir kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Haluk Levent hakkında söyledikleri sosyal medyayı salladı. İddiaya göre; Bir sayfada 3 yazar Cem Yılmaz'ın son gösterisinde Haluk Levent'e imada bulunduğunu söyledi.

Sözlük yazarları Cem Yılmaz'ın Haluk Levent'le ilgili "büyük vurgun yakında sinemalarda" dediğini öne sürdü.

HALUK LEVENT ÇAĞRI YAPTI

Soyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Levent, "Sevgili Cem Yılmaz. Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen “yakında” olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın “vurgun”u? 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın?" dedi.

Haluk Levent telefonla bağlandığı magazin programında ise şunları söyledi:

"Ben Twitter'da yazdım. Gereksiz bir alınganlık yaptım. Söylemiş olabilir, olmayabilir. Espridir, değildir. Ben geçen hafta annemi kaybettim. Canımı kaybettim. Onun iki gün sonrasında kahramanım dediğim Servet abim vardı onu kaybettim. Üst üste gelen bu ölümler beni yıpratmış olabilir. Bir taraf diyor ki 'o anlamda söylemedi' diğer taraf 'o anlamda söyledi' diyor. Gece satinde Cem'i aramak istemedim. Bu benim kafama takmam gereken bir şey değildi. Bu konuyu Twitter'a yazmam benim hatamdı. Şuanda Kastamonu'ya geldi. Evi yanan bir Ahmet Abi vardı ona ev yaptırdık. Buradan Alanya'ya gideceğim. İntihar mektubu bırakan kızımızın duruşmasına gideceğim. Benim durumumdaki bir adamın alınganlık yapıp bunu Twitter'a yazmaması gerekiyordu. Beni 'borcun var' diye arıyordu bu televizyon programları. 'Evet bitiremedim' diyordum. O dönemlerden geçmiş bir Haluk Levent'im. Ben Cem'in kötü niyetle söylediğini düşünmüyorum. Belki de araştırmadan yazdığım için o bana kızdı, o üzüldü.

Ben görüntüyü görmeden yorum yaptım. Eleştirel düzeyde yorum yazdım. Kendi takipçilerimin de kötü yazmasına sebep oldum. İnsanoğlu eksikliklerle doludur. Yapmış olabilir, söylemiş olabilir. Orada ince bir çizgi vardır belki... Bu espriyi Cem Yılmaz değil de başkası yapmış olsaydı hoşgörüm kesinlikle aynı olurdu. İnsanlar ikiye ayrılmış durumda.

AHBAP'ta vurgun yapılacak bir ortam yok. Para gönderme yok. Bunu bildiğim için içim rahat. Ben konserlerimden para kazanıyorum zaten. Bugün Kastamonu'daki eve gidip badana - boya yapacağım mesela... İnsanları da oraya yardıma çağırıyorum. Para pul yok yani. "