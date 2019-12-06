Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de bu sezon istediği istikrarı bir türlü bulamayan ve son haftalarda kritik bir konumda olan Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın geleceği tartışma konusu olurken, yönetim kara bulutları dağıtmak adına flaş bir karar aldı. Aykut Kocaman'ın yanı sıra futbolculardan Ömer Ali Şahiner ve Milosevic de Masterchef' Türkiye'de jüri olacak. Ayrıca Konya ilinin önde gelenleri de programda yer alacaklar.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapacak olan isimlerin katılacağı bölümün çekimleri Konya'da gerçekleşecek. Yarışmada her bölüm dışarı görevi olarak bir şehri ziyaret eden yarışmacılar yemekleri ile tam puan alarak dokunulmazlığı almaya çalışıyorlar. (Fanatik)