Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' gibi şarkıları başta olmak üzere pek çok çalışmaya imza atan sanatçı “Eşimle memleketi Giresun'da hayatımızı birleştirdik. Nikâha pandemi sebebiyle az sayıda yakınımız katıldı. Evlilikle neticelenen bu ilişki beni olgunlaştırdı. Müziğime de olumlu anlamda yansıyacaktır” şeklinde konuştu. En büyük isteğini de dile getiren Duygulu “İki oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum. Çevremdekiler kız babası olmanın bana çok yakışacağını söylüyor” ifadesinde bulundu.