İzmir’de çiftlik satın aldığını ve artık çiftçilik yaptığına dikkat çeken 56 yaşındaki oyuncu: “Mart ayının başında pandemi yeni yeni başladığında memleketim olan İzmir’e gittim. Orada bir arazi satın aldım. Tarımla uğraşmaya başladım. Kendimi geliştirdim ve çiftçi belgesi de aldım” ifadesinde bulundu.
Oyuncu Filiz Taçbaş ‘çiftçi’ belgesi aldı
05.12.2020 - 15:45 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 15:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaklaşık iki ay önce Show TV'de yayınlanan fenomen dizi Çukur'un kadrosuna katılan ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
Etiketler : Filiz Taçbaş,
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