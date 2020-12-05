Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de çiftlik satın aldığını ve artık çiftçilik yaptığına dikkat çeken 56 yaşındaki oyuncu: “Mart ayının başında pandemi yeni yeni başladığında memleketim olan İzmir’e gittim. Orada bir arazi satın aldım. Tarımla uğraşmaya başladım. Kendimi geliştirdim ve çiftçi belgesi de aldım” ifadesinde bulundu.