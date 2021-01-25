Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6 yıl aradan sonra yeniden eski partneri Engin Akyürek ile başrolü paylaşacak olan ünlü oyuncu kamera karşısına geçti. Setlere dönüşüyle hayranlarını sevindiren Büyüküstün’ün transfer ücreti ise dudak uçuklattı. Büyüküstün'ün transfer için 3 milyon TL, bölüm başına da 200 bin TL alacağı öğrenildi.