6 yıl aradan sonra yeniden eski partneri Engin Akyürek ile başrolü paylaşacak olan ünlü oyuncu kamera karşısına geçti. Setlere dönüşüyle hayranlarını sevindiren Büyüküstün’ün transfer ücreti ise dudak uçuklattı. Büyüküstün'ün transfer için 3 milyon TL, bölüm başına da 200 bin TL alacağı öğrenildi.
Tuba Büyüküstün'e bölüm başı rekor ücret
25.01.2021 - 11:41 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın başrolünden geçirdiği bağırsak hastalığı sebebiyle ayrılan Neslihan Atagül’ün yerine Tuba Büyüküstün geldi.
Etiketler : Tuba Büyüküstün,
762547 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/762547.aspx
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