Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.
Usta oyuncu Rasim Öztekin öldü
08.03.2021 - 21:36 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 21:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika... Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavisi yoğun bakımda süren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'den acı haber geldi. Bakan Koca bildirdi, usta oyuncu hayatını kaybetti.
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773158 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/773158.aspx
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