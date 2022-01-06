Türkiye Gazetesi

Şimdilerde ‘Neler Oluyor Hayatta’ adlı programı sunan Hakan Ural’dan koronavirüsün çözümüne yönelik enteresan bir tavsiye geldi.

“BILL GATES’İ ACİL TUTUKLAYIN”

Bir süre önce Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastanede gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşan Ural, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ural, paylaşımında "Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp asgari müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık" ifadelerini kullandı.

“KENDİMDE BİR ANORMALLİK SEZDİM”

Daha önce koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Ural, tedavisi sonrası yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

“Ben aşılıydım. Bunun sirayet edeceğini de öngörüyordum, çünkü hemen hemen etrafımda Covid olmayan yoktu. Dolayısıyla kim nasıl geçiriyor, görüyorsun. Bir kanaatin oluyor. Eşim ve çocuğumdan aldım ben, yoksa kendimize o anlamda dikkat ediyorduk. Burnunun ucunda çocuğun ve eşin olunca, kurtulma şansın çok olmuyor. Ayrıca biraz yanlış tedavinin de sebep olduğunu düşünüyorum. 8’inci günde kötü oldum. Kendimde bir anormallik sezdim ve bir hastaneye gideyim dedim. Koronavirüsün en büyük sıkıntısı, akciğere sirayet etmesi. Tomografi çektirdim. Ne zaman ki akciğerde tutulum olduğu gözüktü, beni yatırdılar.”

Sağlık çalışanlarını eleştirmişti! Tepki çeken Hakan Ural özür diledi Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören ünlü sunucu Hakan Ural, sağlıkçılara yaptığı eleştirilerle sert tepki almıştı. Sunuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında sağlıkçıların hastalara ilgi göstermediği için eleştiren Ural, sosyal medyadan ağır eleştirel almıştı. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eleştirilere cevap verdi. Söylediklerinin çarpıtıldığını söyleyen Ural, "Bir sağlıkçımızı dahi üzüp kırdıysam özür dilerim" dedi.

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