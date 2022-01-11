Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile dün yolların ayrıldığını duyurdu. Galatasaray’dan ayrılan deneyimli teknik adam Fatih Terim’e hem çevresinden hem de ailesinden destek mesajları yağıyor. Spor camiasında büyük yankı uyandıran ayrılığın ardından Fatih Terim’in kızları Merve ve Buse de paylaşımlarda bulundu.

“BENİM İÇİN ESKİSİNDEN DAHA GÜZELSİN”

Merve Terim, Fatih Terim ve oğlunun yan yana fotoğrafını paylaşarak, babası için "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin" yazdı.

Buse Terim ise peş peşe aile fotoğraflarını paylaşarak babasına destek verdi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi Son dakika haberine göre; Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray'da dördüncü Fatih Terim dönemi sona erdi Ligde alınan kötü sonuçların ardından ‘ışığı göremeyen’ Burak Elmas yönetimi, 10 dakikalık Terim görüşmesinin ardından ayrılığa karar verdi. Yeni teknik adam ise Domenec Torrent.