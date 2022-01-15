Türkiye Gazetesi

Bir dönem aracında silahlı saldırıya uğrayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e oğlundan kötü bir haber geldi. Geçen ay babalık tartışması yaşadığı oğlu Ahmet Tatlıses apar topar ameliyata alındı.

Şanlıurfa'da yaşayan ve ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan oğlu Ahmet Tatlıses herkesi korkuttu. Bir süredir sağlık problemi yaşayan oğul Tatlıses beyin ameliyatı geçirdi.

İşte İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses

İLK ZİYARETÇİSİ İDO OLDU

TV 100'ün haberine göre; Tatlıses Ulus'ta özel bir hastanede apar topar beyin ameliyatına alındı. İlk ziyaretçisi ise küçük kardeşi İdo Tatlıses oldu.

OĞLUNUN TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses, Tatlıses'e ait 20 dairenin satışından dolayı oğluyla anlaşmazlık yaşadıklarını söylemişti. Karakola giderek ifade veren İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı, tehdit iddialarına da cevap vermişti.

"HELE BİR BURAYA GELSİN GÖRÜŞÜRÜZ"

"Benim Bitez'de Tatlıses Konakları'nda 21 adet dairem var. Bunlardan 20 tanesini bulduğum bir müşteriye satacaktım. Ancak öz oğlum Ahmet Salim Tatlıses daireleri kendisinin satacağını ve bu işe beni karıştırmayacağını söylüyormuş. Benim Tatlıses Konakları'na gelmeme de engel olarak 18 Haziran'da 'O buraya bir gelsin hele görüşürüz, ben burada onu bekliyorum' şeklinde tehditvari konuşmuş. Bu konuşmaları Şule ismindeki genel müdürüm bana aktardı."

"Ahmet Salim Tatlıses şu anda benim dairelerimin olduğu bu konutlarda yaşamaktadır. Burada önceden sattığı bir dairede geçici olarak bulunmaktadır. Özetle, beni mülkiyetimdeki daireleri benim satmamam ve kendisinin satması konusunda beni tehdit etmektedir."

OĞLU İSE KENDİNİ SAVUNMUŞTU: TEHDİT ETMEDİM

Ahmet Tatlıses kendini şöyle savundu: "Kendisi (İbrahim Tatlıses) bu taşınmazları satma niyetindedir. Kimlere ve kaç paraya satacağı konusunda birkaç kez konuştuk, ancak son karar kendisinindir. Kesinlikle baskı kurmadım ve tehdit etmedim."

AHMET TATLI KİMDİR?

Ahmet Tatlı, İbrahim Tatlıses'in Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Tatlı’dan olan üç çocuğundan biridir. Ahmet Tatlı, türkücü Ceylan ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin beraberliği 2000 - 2002 yılları arasında devam etmişti.

Tatlı'nın ilk evliliğinden ise Mert adından bir oğlu bulunuyor. Tatlı, 2008 yılında Tülay Koçak ile dünya evine girdi.