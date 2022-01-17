Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle uzun süre tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Alişan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Hülya Avşar, Ajda Pekkan, Demet Akalın gibi birçok ismin kendisine destek olduğunu belirtmişti.

“SELÇUN AĞABEY, RUHUN ŞAD OLSUN”

Alişan, Survivor Ardahan’ın dün ekrandaki hareketiyle duygusal anlar yaşadı. Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, oyunu kazandıktan sonra Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı anarak, "Selçuk ağabey, ruhun şad olsun. Senin için" dedi.

“HER GÜN BİZİMLE DUA ETTİN”

Ünlü şarkıcı Alişan ise Instagram hesabından Ardahan'ın o anlarını paylaşarak, "30 gün bizimleydin, hiç tanımadan Selçuk'u, her gün bizimle dua ettin. Sen benim için, bizim için şampiyonsun kardeşim. Seni çok seviyorum ve her zamanda yanındayım, yanındayız" notunu yazdı.

Kardeş acısıyla sarsılmıştı! Alişan gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı Ünlü şarkıcı Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor. Kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümüyle büyük bir acı yaşayan Alişan, geride kalan yeğenleri ve evlatları için yaşam mücadelesi vermeye devam etti. Bu zorlu süreci anlatan ünlü şarkıcı, yaşadığı şeyin çok büyük bir acı olduğunu ve ailesi olmasaydı her şeyi bırakıp gidebileceğini söyledi.