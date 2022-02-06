Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen’in paylaştığı Sadakatsiz dizisinde ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor. Reytinglerde başarıyı yakalayan dizi için yeni iddialar ortaya atılmaya başladı.

SEZON SONUNDA FİNAL YAPACAK

Çıkan haberlere göre Sadakatsiz dizisi sezon sonunda final yapmaya hazırlanıyor. Reytinglerde iyi bir orana ulaşan dizinin final yapma nedeni ise senaryonun sonuna gelinmesi olarak açıklanıyor.

BURAK SERGEN DİZİDEN AYRILIYOR

Ortaya atılan iddiaların ardından dizide vedalar peş peşe gelmeye başladı. Ali İl ve Yeliz Kuvancı, hikayeleri bittiği için diziden ayrıldı. Altuntaş, dizide Haluk karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen'in de yakında projeye veda edeceğini söyledi.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Sergen kaç yaşında, nereli; 9 Şubat 1961'de Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı. Sergen, 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra 'Sadakatsiz' adlı diziyle izleyici karşısına çıkmıştı.