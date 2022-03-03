Türkiye Gazetesi

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar 51 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.1971 doğumlu Elmalıpınar, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Ünlü oyuncu Ezel, Kolpaçino gibi çok projelerle adından söz ettirmişti. Hüseyin Elmalıpınar; Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Acı Hayat, Ezel, Cesur Yürek, Bizim Hikaye gibi televizyon dizilerinde ve Kolpaçino, Düğün Dernek 2: Sünnet, Kutsal Damacana, Kutsal Damacana 3: Dracoola gibi komedi filmlerinde de rol almıştı.

HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır.

Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kalmıştır.

2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynamıştır.

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmanın yanı sıra bir çok dizi ve filmde rol almıştır.

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