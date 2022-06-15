Türkiye Gazetesi

Başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin paylaştığı Destan dizisinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Sezon finali yapan dizinin yeni sezonunda sevilen oyuncunun olmayacağı ortaya çıktı.

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren Destan, dün akşam 27. bölümüyle ekranlara geldi. Sezon finali yapan dizide yaşanan sürpriz ayrılık herkesi şoke etti. Dizide Alpagu Han’ı canlandıran Selim Bayraktar’ın yeni sezon öncesi dizinin oyuncu kadrosundan ayrıldığı ortaya çıktı.

Destan'ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar, sezon finalinde diziye veda etti. Başarılı oyuncu yeni sezonda dizide rol almayacak.

DESTAN KONUSU

8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır. Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız.

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Kanbolat Görkem Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen, Şahin Ergüney, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Berna Üçkaleler, Müge Duygun, Faruk Aran, Doruk Şengezer, Aysel Yıldırım, Cihangir Köse ve Onur Yenidünya yer alıyor.

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