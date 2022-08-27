Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yarışmada sorulan “Türkçede hangi iki kelimenin birlikte yer aldığı bir atasözü yoktur?” sorusunun cevabı merak edildi, herkes telefona sarıldı ve doğru cevabı aramaya başladı. Peki, merak edilen sorunun cevabı ne? Türkçede hangi iki kelimenin birlikte yer aldığı bir atasözü yoktur? İşte internette herkesin aradığı o sorunun doğru cevabı…

“TÜRKÇEDE HANGİ İKİ KELİMENİN BİRLİKTE YER ALDIĞI BİR ATASÖZÜ YOKTUR?” SORUSUNUN CEVABI

A-) KEÇİ VE GERGEDAN

B-) ASLAN VE AT

C-) KEDİ VE KUŞ

D-) DEVE VE FİL

Doğru Cevap: C şıkkı

KEÇİ VE GERGEDAN ATASÖZÜ: Keçi kurttan kurtulsa gergedan olur



ASLAN VE AT ATASÖZÜ: Aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir



DEVE VE FİL ATASÖZÜ: Deveden büyük fil var

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren yarışmacı: ‘Mafya tarafından kaçırıldım’ ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada, şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Cumali Miçooğulları’nın anlattığı bir anı herkesi şaşkına uğrattı. Heyecanlı tavırlarıyla dikkat çeken Miçooğulları programda, bir yurt dışı seyahatinde uyuşturucu mafyası tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Kim Milyoner Olmak İster’de güldüren soru: Cevabı herkesi şaşkına çevirdi Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de dün akşam güldüren anlar yaşandı. Son bölümde ekranlara gelen “Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?” sorusunun şıkları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri güldürdü.