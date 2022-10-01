Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanının ardından Ukrayna'daki cephelerde savaşmak istemeyen pek çok kişi ülkeyi terk ederken, Putin’in aldığı karara 'Walkie' sahne adını kullanan rapçi Ivan Vitalievich Petunin tepki gösterdi. Seferberlik kararını onaylamadığını belirten isim, çektiği video sonrası Rusya’nın güneyindeki Krasnodar kentinde canına kıydı.



Walkie, son olarak toplu mesajlaşma servisi Telegram’dan bir video yayınladı. 27 yaşındaki rapçi videosunda ‘herhangi bir ideal veya kişi uğruna kimseyi öldürmek istemediğini’ belirtti. The Sun’ın haberine göre, 'Walkie’nin cesedi, Congressnaya Caddesi’ndeki yüksek bir binanın yakınında bulundu.

“KİMSEYİ ÖLDÜRMEK İSTEMİYORUM”

Daha önce Rus ordusunda görev yapan rapçi, videosunda hayranlarına şu sözlerle seslendi:

“Bu videoyu izliyorsanız, artık hayatta değilim. Cinayet günahını ruhuma alamam ve almak da istemiyorum. Herhangi bir ideal için öldürmeye hazır değilim. Olanları desteklemeyen bir adam olarak sonsuza dek tarihte kalmayı seçiyorum. Silah almaya ve insanları öldürmeye hazır değilim” dedi.

Söz konusu görüntüler kısa sürede viral oldu.

Saatlerce kuyrukta beklediler! Seferberlik kararı sonrası Ruslar Kazakistan'a akın etti Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesinden sonra Rusya’daki panik büyüyor. Rus vatandaşkarı Kazakistan'a akın etmeye başlayan Rus vatandaşları, burada banka hesabı açtırmak, ikametgah veya ev almak isteyen yabancı vatandaşlara verilen "bireysel kimlik numarasına" başvurmak amacıyla kamu hizmetlerinin sunulduğu merkezlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

500 bin lirayı gözden çıkardılar! Rusların 'seferberlik' kaçışı sürüyor Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi umduğu gibi gitmeyen ve çok fazla askeri kayıp veren Rusya'da 'kısmi seferberlik' ilan edildi. Bu ilanın ardından 260 bini aşkın Rus ülkeden ayrıldı. Varlıklı olan Ruslar daha çok Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan'a düzenlenen özel uçuşlara yönelirken, özel jetlerdeki bir koltuğun fiyatı 27 bin dolara (yaklaşık 500 bin lira) kadar yükseldi. Öte yandan Rus lider Putin'in imzaladığı kararnameye göre seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın cezası 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Kısmi askeri seferberlik kaçışı sürüyor: Rusya-Gürcistan sınırında kilometrelerce kuyruk Rusya İçişleri Bakanlığı, seferberlik ilanı sonrası ülkeyi terk eden Ruslar nedeniyle yoğunluk yaşanan Lars Sınır Kapısında askerlik şubesi açılacağını belirterek, "Alınan önlemlere rağmen durum oldukça gergin" dedi.