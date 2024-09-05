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Haberler > Magazin > Hande Erçel ünlü mücevher markasının yüzü oldu! Herkes zarafetini konuşuyor

Hande Erçel ünlü mücevher markasının yüzü oldu! Herkes zarafetini konuşuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hande Erçel ünlü mücevher markasının yüzü oldu! Herkes zarafetini konuşuyor
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Hande Erçel, marka yüzü olduğu bir mücevher firması için Venedik Film Festivali’nde boy gösterdi. Şıklığı ve zarafetiyle göz dolduran Erçel için yorumlar peş peşe geldi.

Barış Arduç ile başrolünde yer aldığı 'Rüzgara Bırak' filmi için geri sayıma başlayan ünlü oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı birliktelikle magazin gündeminde sık sık yer alıyor. 

Erkek arkadaşı Sabancı ile ülke ülke gezen 30 yaşındaki Erçel, tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hande Erçel ünlü mücevher markasının yüzü oldu! Herkes zarafetini konuşuyor - 1. Resim

‘Güneşin Kızları’ , ‘Aşk Laftan Anlamaz’ , ‘Sen Çal Kapımı’ gibi birçok dizide oynayan ve dünyanın en güzel kadın oyuncuları arasında gösterilen Hande Erçel, son olarak dünyacı ünlü takı markasının reklam yüzü oldu. 

Hande Erçel ünlü mücevher markasının yüzü oldu! Herkes zarafetini konuşuyor - 2. Resim

Hande Erçel, marka dostu olduğu Pomellato’nun gecesi için Venedik Film Festivali’ne katıldı. Ünlü isim Elie Saab marka siyah beyaz ve prenses model bir elbise tercih etti. 

Hande Erçel ünlü mücevher markasının yüzü oldu! Herkes zarafetini konuşuyor - 3. Resim

Erçel’in rüzgar gibi estiği gecede güzelliği, şıklığı ve zarafeti çok konuşuldu. Oyuncu, kısa sürede X’in gündemine oturdu ve sosyal medyada birçok yorum aldı. 

Hande Erçel ünlü mücevher markasının yüzü oldu! Herkes zarafetini konuşuyor - 4. Resim

Hayranları ve takipçileri “Prenses gibi olmuş” , “Çok güzel” , “Elegan ve klas” , “Nasıl asil ve zarif” gibi yorumlar yaptı. 

Hande Erçel ünlü mücevher markasının yüzü oldu! Herkes zarafetini konuşuyor - 5. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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