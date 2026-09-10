Şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen 69 yaşındaki Erbil, acil müdahaleye alındı. Ünlü ismin tıkalı olan kalp damarına stent takıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın ardından Mehmet Ali Erbil'den gelen sağlık haberi de sevenlerini endişelendirdi. Önceki gün evinde fenalaşan Erbil, yakınları tarafından vakit kaybetmeden hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan ilk kontrollerin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Erbil için doktorlar harekete geçti. Acil operasyona alınan ünlü şovmenin tıkalı kalp damarına stent yerleştirildi.

STENT TAKILDI, TABURCU EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre, operasyonun ardından bir süre hastanede gözetim altında tutulan Mehmet Ali Erbil'in tedavisi tamamlandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ünlü şovmen, hastaneden taburcu edildi.

BİR SÜRE DİNLENECEK

Evinde istirahat etmesi önerilen Erbil'in bir süre dinleneceği belirtildi. Ünlü şovmenin yaşadığı sağlık sorununun ardından sevenleri de sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşarak Erbil'in sağlık durumunu yakından takip etmeye başladı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den korkutan haber! Kalp krizi geçirdi

2018 YILINDA KAZA GEÇİRMİŞTİ

Uzun yıllardır “kaçış sendromu” adı verilen kronik rahatsızlıkla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yıllar önce geçirdiği kazanın ardından zorlu bir tedavi sürecinden geçmişti. Kılcal damarlardan sıvı ve proteinlerin dokulara sızmasına, ani tansiyon düşmesine, ödeme ve kanın yoğunlaşmasına neden olabilen kaçış sendromu, Erbil’in hayatında önemli bir sağlık sorununa dönüşmüştü.

Ünlü şovmen, 2018 yılında banyoda kayarak düşmüş, evinde geçirdiği kazada kaburgalarını kırmış ve akciğer zarından da zarar görmüştü. Kazanın ardından uzun süre tedavi gören ve yoğun bakımda kalan Erbil, 2020 yılında ise “kemik iliğindeki değişim” nedeniyle kök hücre tedavisi görmüştü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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